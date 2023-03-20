"Падала и шаталась": что известно о срыве концерта МакSим в Сочи

Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало плохо во время ее выступления на курорте "Роза Хутор" в Сочи 18 марта. После исполнения нескольких песен она прервала концерт. Зрители отметили, что артистка не попадала в ноты и еле стояла на ногах. Позднее в своих соцсетях МакSим извинилась за случившееся и пообещала вернуть деньги за сорванный концерт. Рассказываем подробности.



"Вышла в невменяемом состоянии"

В субботу, 18 марта, певица МакSим должна была выступить в концертном зале "Роза холл" в Сочи в рамках своего тура "Я буду жить". Однако, исполнив несколько песен, она отдала микрофон звукорежиссеру и покинула сцену. На кадрах, снятых поклонниками, видно, что артистка еле держится на ногах и не попадает в ноты. Промоутер Евгений Морозов рассказал, что концерт завершился через полчаса после начала, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Певица вышла на сцену зала "Роза холл" в невменяемом состоянии. Что-то полчаса шептала себе под нос, пением это сложно назвать. Мои друзья купили билеты, они были в шоке, когда увидели это действо. Певица падала и шаталась", – заявил Морозов, добавив, что выходить в таком виде на сцену – это, по его мнению, неуважение к зрителям.

Другая свидетельница случившегося Светлана Васильева отметила, что было похоже, будто у МакSим случился инсульт.





Светлана Васильева зрительница Мы были эти полчаса. Поведение МакSим было похоже на человека с гипертоническим кризом или скорее инсультом – у нее не слушался язык, она пела, но слова не выговаривались, как бы буквы глотала.

Еще один зритель Ренат Абубикеров добавил, что видел, как на место приехали медики. "На выходе были местные организаторы и сообщали, что не понимают, что за "треш", и деньги всем вернут. Мы брали билеты по 5 тысяч, вернули. Видели, что приехала скорая", – уточнил он.



"Поднялось давление, закружилась голова"

Концертный директор МакSим Павел Назаров рассказал, что шоу подготовили должным образом, но его пришлось прервать из-за самочувствия певицы. "В момент начала концерта артистка почувствовала себя плохо. Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", – пояснил он.

Назаров также подчеркнул, что зрители могут вернуть деньги за билеты на шоу в Сочи. В свою очередь, сама МакSим в своем телеграм-канале извинилась перед поклонниками. "Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, – у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное – у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки", – написала артистка.

Певица также подчеркнула, что она всегда выкладывается на сцене по полной, но "никто не застрахован от неожиданностей".





МакSим певица Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену... Программа тура "Я буду жить" не меняется. Расписание предстоящих концертов – в полной силе. Я буду ждать вас – мы обязательно увидимся!

Часть поклонников звезды поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления. Другие просто удивляются, как после тяжелой болезни артистке удается давать концерты. В июне 2021 года МакSим доставили в больницу с 75% поражением легких. Представители певицы рассказали, что ее подключили к ИВЛ. Также сообщалось, что звезду ввели в искусственную кому, при этом ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат. К счастью, артистка смогла побороть болезнь. В августе того же года ее выписали из больницы.

