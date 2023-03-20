"Падала и шаталась": что известно о срыве концерта МакSим в Сочи

Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало плохо во время ее выступления на курорте "Роза Хутор" в Сочи 18 марта. После исполнения нескольких песен она прервала концерт. Зрители отметили, что артистка не попадала в ноты и еле стояла на ногах. Позднее в своих соцсетях МакSим извинилась за случившееся и пообещала вернуть деньги за сорванный концерт. Рассказываем подробности.
"Вышла в невменяемом состоянии"
В субботу, 18 марта, певица МакSим должна была выступить в концертном зале "Роза холл" в Сочи в рамках своего тура "Я буду жить". Однако, исполнив несколько песен, она отдала микрофон звукорежиссеру и покинула сцену. На кадрах, снятых поклонниками, видно, что артистка еле держится на ногах и не попадает в ноты. Промоутер Евгений Морозов рассказал, что концерт завершился через полчаса после начала, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Певица вышла на сцену зала "Роза холл" в невменяемом состоянии. Что-то полчаса шептала себе под нос, пением это сложно назвать. Мои друзья купили билеты, они были в шоке, когда увидели это действо. Певица падала и шаталась", – заявил Морозов, добавив, что выходить в таком виде на сцену – это, по его мнению, неуважение к зрителям.
Другая свидетельница случившегося Светлана Васильева отметила, что было похоже, будто у МакSим случился инсульт.
Еще один зритель Ренат Абубикеров добавил, что видел, как на место приехали медики. "На выходе были местные организаторы и сообщали, что не понимают, что за "треш", и деньги всем вернут. Мы брали билеты по 5 тысяч, вернули. Видели, что приехала скорая", – уточнил он.
"Поднялось давление, закружилась голова"
Концертный директор МакSим Павел Назаров рассказал, что шоу подготовили должным образом, но его пришлось прервать из-за самочувствия певицы. "В момент начала концерта артистка почувствовала себя плохо. Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", – пояснил он.
Назаров также подчеркнул, что зрители могут вернуть деньги за билеты на шоу в Сочи. В свою очередь, сама МакSим в своем телеграм-канале извинилась перед поклонниками. "Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, – у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное – у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки", – написала артистка.
Певица также подчеркнула, что она всегда выкладывается на сцене по полной, но "никто не застрахован от неожиданностей".
Часть поклонников звезды поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления. Другие просто удивляются, как после тяжелой болезни артистке удается давать концерты. В июне 2021 года МакSим доставили в больницу с 75% поражением легких. Представители певицы рассказали, что ее подключили к ИВЛ. Также сообщалось, что звезду ввели в искусственную кому, при этом ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат. К счастью, артистка смогла побороть болезнь. В августе того же года ее выписали из больницы.