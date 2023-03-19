МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи

Фото: телеграм-канал "МакSим"

Певица Марина Абросимова, которая наиболее известна под псевдонимом МакSим, извинилась перед фанатами за сорванный концерт в Сочи. Выступление пришлось прервать из-за плохого самочувствия артистки. Соответствующее сообщение появилось в ее официальном телеграм-канале.

"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела – у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное – у вас, мои любимые зрители", – говорится в ее публикации.

МакSим подчеркнула, что на концертах она всегда выкладывается максимально. Однако никто не застрахован от плохого самочувствия, добавила певица.

Артистка призналась, что во время выступления в Сочи у нее закружилась голова, повысилось давление и пропал голос, в результате чего она была вынуждена передать микрофон звукорежиссеру и уйти со сцены.

Ранее МакSим стало плохо во время собственного концерта в "Роза холле" в Сочи, который проходил в субботу, 18 марта. Выступление пришлось остановить.

Вместе с тем в команде певицы сообщили, что все пришедшие на выступление смогут вернуть свои билеты в местах, где они их купили. Планируется, что последующие концерты действующего тура МакSим состоятся.



Новости регионов: турнир силачей в Краснодаре и срыв концерта МакSим

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!