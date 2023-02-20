Терапевт сравнила состояние Костомарова со случаями Началовой и МакSим

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние фигуриста Романа Костомарова оценивается как очень тяжелое. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с "Лентой.ру" сравнила ситуацию спортсмена со случаями певиц Юлии Началовой и МакSим.

"Я сравниваю это с МакSим и Юлией Началовой, это три похожих случая. Все трое до последнего с температурой 40 и в плохом состоянии продолжали выступать, организовывать концерты, не слыша позывы собственного организма, что пора отдохнуть", – указала она.

По информации СМИ, состояние Костомарова стало критическим. У него оказалась поражена четверть головного мозга.

"Случай Романа Костомарова – это казуистическая ситуация, которая не укладывается в какие-то стандарты, это абсолютно из ряда вон выходящая ситуация. Это те редкие случаи, когда врачи разводят руками", – полагает специалист.

Эксперт добавила, что состояние Костомарова было понятно с самого начала.

Ранее говорилось, что врачи своевременно решили проблему с сосудами головного мозга у фигуриста Романа Костомаров. В настоящее время спортсмен находится в стабильном состоянии.

Российского фигуриста госпитализировали в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук.

Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

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