Костомарову ампутировали обе стопы – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы", – рассказали агентству.

Отмечается, что операция прошла по плану. Костомаров находится в сознании. Ему становится лучше. В настоящий момент врачи борются за руки.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил, что у Костомарова поднялась температура. Специалисты взяли анализы и продолжают следить за состоянием фигуриста.

Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что фигуристу из-за гангрены могут ампутировать часть ноги.

Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

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