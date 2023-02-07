11:00Спорт
Костомарову ампутировали обе стопы – СМИ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы", – рассказали агентству.
Отмечается, что операция прошла по плану. Костомаров находится в сознании. Ему становится лучше. В настоящий момент врачи борются за руки.
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил, что у Костомарова поднялась температура. Специалисты взяли анализы и продолжают следить за состоянием фигуриста.
Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.
В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что фигуристу из-за гангрены могут ампутировать часть ноги.
Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ
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