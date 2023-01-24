Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

По ее словам, пока в палату к спортсмену не пускают, однако его жена, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Оксана Домнина, ходила к нему.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что Костомаров начинает приходить в сознание, при этом у него все еще держится температура.

Ранее мать фигуриста Валентина сообщила, что ее сын находится в неизменно тяжелом состоянии. Она отметила, что очень из-за этого переживает. В то же время врач Александр Резепов уточнил, что на динамику лечения фигуриста негативное влияние оказывает сепсис, распространяющийся по всему организму.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Позже его перевели в "Коммунарку", где начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

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