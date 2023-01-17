Отец Костомарова назвал "нелепостью" предположения Журовой о причине болезни сына

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Отец фигуриста Романа Костомарова прокомментировал предположения олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой о причинах болезни спортстмена. Об этом сообщает телеканал "360".

Накануне Журова заявила, что выступление на холоде в сценическом костюме могло стать шоком для организма фигуриста.

"Я прочитал. Такая нелепость. Он четыре или пять выступлений провел на морозе", – сказал Сергей Костомаров.

Он добавил, что спортсмен по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. По его словам, врач ежедневно докладывает семье о ходе лечения.

"Ничего (не изменилось. – Прим. ред.). Ждем, все так же – в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке", – поделился отец спортсмена.

Сергей Костомаров отметил, что супруга фигуриста Оксана Домнина и его дети находятся дома. По словам мужчины, они общаются с врачом по телефону каждое утро.

Также во время беседы отец спортсмена повторно опроверг информацию о его купании в проруби накануне госпитализации, добавив, что фигурист "такой глупостью не занимался".

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Уточняется, что Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Подобная процедура проводится лишь в экстренных случаях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!