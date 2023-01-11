Выяснились новые подробности состояния фигуриста Романа Костомарова

В Москве в ночь на 10 января в реанимацию доставили олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова. По данным СМИ, у него диагностировали одностороннюю пневмонию в сочетании с гриппом. Врачи оценивают состояние фигуриста как тяжелое. При этом тест спортсмена на короновирус показал отрицательный результат. Рассказываем подробности.



В тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В новогодние каникулы 45-летний Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, которое можно было посмотреть во Дворце спорта "Лужники". По словам двукратного чемпиона мира в танцах на льду, хореографа Максима Ставиского, фигурист "покашливал" уже во время выступлений, но не придал этому значения.

По данным СМИ, 9 января спортсмен обратился к медикам за помощью. Его беспокоили слабость и боли в груди. В ночь на 10 января Костомаров был доставлен в реанимацию.





Максим Ставиский двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства.

Вместе с тем отец фигуриста Сергей Костомаров рассказал о переводе сына в больницу в Коммунарке. По его мнению, учитывая статус учреждения, речь все же может идти о коронавирусе. Сообщалось, что спортсмену якобы назначили процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Она необходима для поддержания жизни пациентов в экстренных ситуациях.

Известно, что 11 января самочувствие Костомарова так и не улучшилось. "После перевода в "Коммунарку" он продолжает находиться в тяжелом состоянии с гриппом и односторонней пневмонией", – рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Мать фигуриста Валентина Костомарова также подтвердила, что самочувствии сына не изменилось.





Валентина Костомарова мать фигуриста Романа Костомарова Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя.

Она добавила, что у спортсмена двое детей и его жена не находит себе места. Вместе с тем мать фигуриста поблагодарила всех неравнодушных людей за предложения о помощи.



"Он настоящий боец"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Друзья и коллеги Костомарова высказали ему слова поддержки. В том числе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала заболевшему спортсмену выздоровления, ее слова приводит газета "Спорт-Экспресс".





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР Он сейчас у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое. Конечно, я хочу ему пожелать скорейшего выздоровления.

Высказалась о бывшем партнере по танцам на льду и певица, актриса, экс-фигуристка Анна Семенович. В дуэте они начали выступать в 1999 году, в 2000 году стали серебряными призерами чемпионата России. По словам Семенович, Костомаров является настоящим бойцом.

"Я несколько лет была партнершей Романа, и вместе мы прошли через разные трудности. Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдет и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лед, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями", – подчеркнула она.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал Костомарова великим спортсменом. "Роман – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления", – заявил Коган.

После сообщения о госпитализации Костомарова его поклонники в социальных сетях также высказывают слова поддержки. "Выздоравливай, Чемпион", "Молимся! Скорейшего выздоровления", "Роман, пожалуйста, выздоравливайте. Вы наша гордость, любимый фигурист. Желаю вам здоровья", – пишут подписчики спортсмена.

