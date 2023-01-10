Отец Костомарова рассказал о переводе фигуриста в "Коммунарку"

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Российского фигуриста Романа Костомарова, которого госпитализировали с пневмонией, переведут в больницу в Коммунарке. Об этом телеканалу "360" рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

"Сказали, переводят его в "Коммунарку", – сообщил он.

Он также предположил, что раз сына переводят в это медучреждение, то у него, вероятно, коронавирусная инфекция. Костомаров добавил, что очень переживает за сына.

О госпитализации олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова стало известно ранее во вторник, 10 января. Сообщалось, что он якобы находится в реанимации с диагнозом "пневмония".



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