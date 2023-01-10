Иван Краско рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный с подозрением на инсульт, сообщил, что идет на поправку, передает News.ru.

По его словам, сейчас ему делают капельницы. При этом он надеется выйти на сцену в день снятия блокады Ленинграда, 27 января.

"Но, ребята, мне же уже 92 года, поэтому такое со мной теперь часто случается. Год начинать с больницы, конечно, не очень хорошо, но надежды у меня самые радужные, как обычно", – сказал артист.

92-летний Краско находится в больнице с 6 января. Сперва он лежал в реанимации, но два дня назад его перевели в общую палату отделения неврологии Елизаветинской больницы. Его концертный директор Вячеслав Смородинов ранее рассказал, что состояние Краско оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

В начале декабря артиста госпитализировали в плановом порядке для профилактики общего состояния. Тогда он провел в стационаре Мариинской больницы около недели и выписался раньше из-за работы.

В июле сообщалось о госпитализации 91-летнего Краско. Медики обнаружили у него жидкость в легких и проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.

Позже Краско рассказал, что находился на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. Артист поблагодарил женский персонал медучреждения, признавшись, что флиртовал с сотрудницами.

Краско – артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени Комиссаржевской.

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