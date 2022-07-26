Директор Ивана Краско сообщил о возвращении актера к работе после выписки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский актер Иван Краско хорошо себя чувствует и уже вернулся к работе в театре после выписки из больницы, рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

"Он уже давно вернулся к работе", – сообщил Смородинов "Газете.ру".

Ранее стало известно о госпитализации 91-летнего Краско. Медики обнаружили у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.

Позже Краско рассказал, что находился на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. Артист поблагодарил женский персонал медучреждения, признавшись, что флиртовал с сотрудницами.

