Актер Краско признался, что флиртовал с медсестрами в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский актер Иван Краско в беседе с порталом Prozvezd, рассказал, что флиртовал с медсестрами и другими сотрудницами, находясь на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. В сентябре 2022 года актер отметит 92-летие.
"В больнице меня всегда окружал прекрасный женский персонал. Один пищеблок чего стоит! Такой подарок мне сделали, полакомился от души! Спасибо вам, девочки-искусницы! Все-таки без вас, без женщин, ну никак нельзя! Но никаких романов! Так, флирт, не более. Свой мужской ресурс я уже выработал", – поделился Краско.
Известно, что актер официально вступал в брак 4 раза. С первой супругой – Екатериной Ивановой – у Краско родилась дочь. Супруги развелись спустя 4 года. В браке с второй женой Кирой Петровой Краско прожил более 40 лет.
После ее смерти актер вступал в брак еще дважды. Третьей супругой Краско стала Наталья Вяль, а четвертой – Наталья Шевель-Краско. Последняя жена актера была младше его в три раза.
Ранее стало известно о госпитализации Краско. Медики обнаружили у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: