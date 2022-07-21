Актер Краско признался, что флиртовал с медсестрами в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский актер Иван Краско в беседе с порталом Prozvezd, рассказал, что флиртовал с медсестрами и другими сотрудницами, находясь на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. В сентябре 2022 года актер отметит 92-летие.

"В больнице меня всегда окружал прекрасный женский персонал. Один пищеблок чего стоит! Такой подарок мне сделали, полакомился от души! Спасибо вам, девочки-искусницы! Все-таки без вас, без женщин, ну никак нельзя! Но никаких романов! Так, флирт, не более. Свой мужской ресурс я уже выработал", – поделился Краско.

Известно, что актер официально вступал в брак 4 раза. С первой супругой – Екатериной Ивановой – у Краско родилась дочь. Супруги развелись спустя 4 года. В браке с второй женой Кирой Петровой Краско прожил более 40 лет.

После ее смерти актер вступал в брак еще дважды. Третьей супругой Краско стала Наталья Вяль, а четвертой – Наталья Шевель-Краско. Последняя жена актера была младше его в три раза.

Ранее стало известно о госпитализации Краско. Медики обнаружили у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.