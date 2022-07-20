Какие российские блокбастеры представили на питчинге Фонда кино

В Москве состоялся питчинг Фонда кино. Лидеры отечественного кинематографа представили свои громкие новинки, которые зрители могут увидеть в ближайшие годы. На их производство студии потратят сотни миллионов рублей. Расскажем, какие наиболее интересные российские блокбастеры может увидеть публика.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Кракен"

Фантастический блокбастер, в котором зрители полюбуются на мощную битву между атомной подводной лодкой и кракеном – грозным чудовищем Мирового океана. За производство картины отвечает студия ТРИТЭ Никиты Михалкова. Снимет фильм Алексей Сидоров, режиссер одного из самых кассовых российских фильмов "Т-34".

По словам постановщика, главную роль может сыграть Александр Петров. Кроме него, в фильме ожидаются такие звезды, как Данила Козловский, Петр Федоров, Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков. Точной даты премьеры у "Кракена" пока нет.

"Повелитель ветра"

Фильм о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове. В основе сюжета – его мировой рекорд, поставленный в 2016 году. Тогда Конюхов совершил кругосветный полет на воздушном шаре всего за 11 дней.

Выбор на главную роль более чем любопытный: путешественника сыграл Федор Бондарчук. По словам авторов, его кандидатуру одобрил сам Конюхов. Получилось ли у создателей сделать вдохновляющую историю, зрители увидят совсем скоро. Полностью фильм будет готов в июле 2023 года.

"Воланд"

Вольная экранизация романа "Мастер и Маргарита" с внушительным бюджетом в 1,2 миллиарда рублей. За режиссуру в фильме отвечает Михаил Локшин, в чьей биографии полюбившаяся зрителям картина "Серебряные коньки". Самого Воланда воплотил на экране немецкий актер Аугуст Диль, который засветился в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино и других голливудских проектах.

Увидеть масштабную экранизацию зрители должны были 1 января 2023 года. Но продюсеры предупредили, что дату премьеры придется сдвинуть из-за незаконченных съемок. Ожидается, что фильм будет готов в мае 2023-го.

"Мира"

Фильмы-катастрофы в России снимают нечасто: картина расскажет о взаимоотношениях отца, который трудится на орбитальной космической станции "Мира", и его 15-летней дочери. Девочке предстоит ответственная миссия: после страшного метеоритного дождя ей придется спасти младшего брата и окружающих от страшной угрозы. А поможет ей в этом любящий отец и оснащенная по последнему слову техники "Мира".

Режиссером фильма стал Дмитрий Киселев, одной из лучших работ которого стала картина "Время первых" о космонавте Алексее Леонове. Среди звездных имен проекта – Антон Богданов, Дарья Мороз и Андрей Смоляков. В производство блокбастера вложили 540 миллионов рублей. Полностью закончить фильм хотят к декабрю этого года.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Холоп-2"

Продолжение нашумевшей комедии про молодого мажора, который очутился на перевоспитании в выдуманной русской деревне XIX века. Первому фильму удалось собрать в российском прокате более трех миллиардов рублей, что сделало его самым кассовым отечественным проектом в истории.

Подробностей сюжета нового фильма о приключениях оторвавшегося от жизни сына богатых родителей пока нет. По словам создателей, творческая команда "Холопа" будет работать над продолжением. Главные роли в картине тогда сыграли Милош Бикович и Александра Бортич. На съемки сиквела планируют потратить 500 миллионов рублей. На экраны "Холоп-2" должен выйти в декабре 2023 года.

А что еще посмотреть?

На питчинге представили сразу несколько семейных фильмов. Один из них – экранизация знаменитого советского мультфильма "Бременские музыканты", в котором должен сыграть Константин Хабенский. Еще одна известная сказка, которая получит киновоплощение, – "Волшебник изумрудного города". А в конце декабря 2023-го публике представят экранизацию романов Кира Булычева "Сто лет тому вперед". Действие развернется в далеком будущем, поэтому компьютерной графики в фильме будет много.

Не обошлось и без фантастики для более взрослой аудитории. На питчинге представили картину "Крысолов". Кино перенесет зрителей в 2032 год, где вовсю идет война между людьми с отредактированным ДНК (их называют крысами) и людьми обычными. Суровая битва выйдет летом-осенью 2023 года.

Обратил на себя внимание и мюзикл "Пророк". За образец авторы взяли получивший шесть "Оскаров" фильм "Ла-Ла Ленд". В песнях и танцах авторы расскажут о взрослении великого поэта Александра Пушкина. Его образ примерит на себя Юра Борисов. Что из этого получится, узнаем в феврале 2024 года.