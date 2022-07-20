Российский прокат впервые с марта возглавил зарубежный фильм

Фото: кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины"; режиссер – Эндрю Трауки; производство – Capella Film

Российский прокат впервые с весны возглавила иностранная картина. Ей стал австралийский фильм "Открытое море: Монстр глубины", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Уточняется, что кинолента собрала порядка 23 миллионов рублей. Кроме того, фильм продемонстрировал самый высокий старт из числа хорроров компании Capella Film.

В топ-3 наиболее просматриваемых фильмов уик-энда также вошли драма "Одна" и комедия "Булки" с Кристиной Асмус.

Ранее россиянам предложили посмотреть сериал о съемках самых известных сцен в кино "Один идеальный кадр". По словам режиссера картины, на создание работы его вдохновили снимки красивых кинокадров в соцсетях.

