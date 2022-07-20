Москвичам рассказали о сериалах, представленных на фестивале "Пилот"

В Иванове состоялся фестиваль телесериалов "Пилот". На мероприятии были отобраны лучшие картины.

Например, высоко оценили религиозную драму "Приход". По сюжету умирает настоятель церкви. И вместо его сына приход возглавляет батюшка из столицы. И поступки этого настоятеля общепринятым нормам никак не соответствуют. Режиссер Резо Гигинеишвили попытался создать парадоксальную атмосферу. Тут мистика, триллер и драма сочетаются с неловким юмором.

Еще один интересный проект– комедия "Друг на час" режиссера Александра Бойкова. История крутится вокруг врача-педиатра. Потеряв жену, он остается одиноким и никому ненужным. Но ход сюжета резко меняется из-за одного случайного знакомства. Молодой парень Леха за деньги предоставляет услугу "друг на час". С ним-то Николай Сергеевич и пускается во все тяжкие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.