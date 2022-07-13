"Звезды советского экрана": Наталья Крачковская

Жаркое лето 1972 года. Подходит к концу июнь, дачный сезон в самом разгаре. Выбравшиеся из душного города любители природы на досуге между грядками и купанием листают свеженький, еще пахнущий типографской краской журнал "Советский экран". И все, как сговорившись, на последней странице начинают похохатывать, глядя на одну из фотографий. Они увидели самую томную, самую великолепную, самую комическую толстушку Советского Союза. Сто килограммов мечты – именно так, не моргнув глазом, именовала себя сама Наталья Крачковская. Для советского кино это был совершенно новый типаж.

Как Любовь Орлова подарила Наталье Крачковской надежду? Из-за какой фразы, сказанной Ильфом и Петровым, Крачковская чуть не отказала самому Гайдаю? Почему будущий муж никогда не дарил ей цветы? Какую диету прописал Крачковской Гайдай? Как актриса едва не погибла во имя искусства? И для кого из режиссеров Крачковская стала талисманом?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".