Хор участников "Московского долголетия" выступит на концерте в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Хор участников "Московского долголетия" выступит на праздничном концерте по случаю Дня города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"С начала лета в парках обучают и хоровому пению. Сейчас открыто 35 групп, в которых уже занимаются около 700 человек. Проект дает уникальную возможность не просто обучиться вокалу, но и присоединиться к хору и даже выступить на таком грандиозном мероприятии, как День города", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Сейчас участники "Московского долголетия" разучивают концертный репертуар, в который войдут порядка 10 композиций, в том числе гимн столицы и такие известные песни, как "Вечерний звон", "Подмосковные вечера" и "Выйду ночью в поле с конем". Недавно в Екатерининском парке состоялась первая сводная репетиция. Следующая спевка должна состояться уже 21 июля.
"У меня прекрасные впечатления после первой репетиции. Участники уже проделали большую работу, и думаю, что в День города зрители увидят не хор любителей, а профессиональный коллектив", – отметил главный хормейстер Николай Макаров.
На занятиях пожилые москвичи не просто заучивают слова, их обучают правильному дыханию и звукоизвлечению, техникам хорового пения и основам сольфеджио. Как отметил Макаров, в рамках проекта он вместе с его участниками хочет доказать другим людям, что петь может каждый, главное – желание и усердие.
Ранее Сергей Собянин напомнил, что День города отметят в столице 10 и 11 сентября. В этом году Москве исполняется 875 лет. По словам мэра, формат празднований будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.
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