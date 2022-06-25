Горожане старшего поколения представили наряды на Московской неделе моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Московской неделе моды представили авторские наряды, созданные участниками "Московского долголетия" в тандеме с российскими дизайнерами, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Гости модного показа увидели 40 образов в рамках пяти разных по стилю и исполнению коллекций одежды. Все изделия смоделировали и изготовили участниками проекта в творческих лабораториях "Мастерской дизайнеров" под руководством модельеров Игоря Гуляева, Ксении Серой, Леонида Алексеева, Галины Крючковой и Сергея Сысоева.
Показ прошел под открытым небом на одной из центральных площадок Московской недели моды на Тверской площади. На подиуме образы представили модели в возрасте 55+. Они также являются участницами "Московского долголетия".
Модельеры старшего поколения рассказали, что после работы с профессионалами в модной сфере пересмотрели взгляды на современную моду, стали больше экспериментировать со стилем, продолжают шить и придумывать новые формы одежды.
Их наставники в свою очередь отметили, что участие в Московской неделе моды стало высокой оценкой работы их учеников, которые своим примером доказывают, что возраст не должен останавливать их на пути к мечте.
Для желающих прикоснуться к модной индустрии в "Московском долголетии" открыто более 50 групп по таким направлениям, как "Текстильный дизайн, кройка и шитье", "Дизайн одежды" и "Лоскутное шитье", в которых уже занимаются около трех тысяч человек.
Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.
Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.
Участники "Московского долголетия" представили свои коллекции на Московской неделе моды
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