Собянин рассказал об открытии Московской недели моды

09:04
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки модной индустрии в Москве. Об этом градоначальник написал в блоге на персональном сайте.
"Отечественная модная индустрия достаточно развитая и зрелая, чтобы своими силами заместить ушедшие бренды западных стран. Но ей надо помочь. И правительство Москвы делает максимум возможного для создания комфортных условий развития этой важнейшей индустрии", – заявил мэр столицы.
Собянин отметил, что в настоящий момент в Москве действуют программы подготовки модельеров и швейников. Они доступны в детских технопарках "На Зорге", "Косыгин парк" РГУ и технопарке равных возможностей РГСУ.
Кроме того, с 2021 года в столице работает Биржа контрактного производства на базе Московского инновационного кластера. По такой системе работают более 310 производителей из 50 регионов России, которые могут получить заказ на пошив модных коллекций. В числе участников Биржи – Портновская мануфактура Shishkin, работающая в сфере мужской моды. Общая сумма контрактов через портал превышает 145 миллионов рублей при 335 совершенных сделках.
Сергей Собянин напомнил об учрежденных в Москве субсидиях и грантах для производителей одежды, обуви, тканей и аксессуаров. В частности, предлагается софинансировать до 95% затрат на обучение сотрудников. Кроме того, городские власти могут компенсировать до 50% затрат на покупку или лизинг необходимого для производства оборудования. Предпринимателям также доступны льготные кредиты, которые можно направить на оборотные и инвестиционные цели.
Мэр столицы подчеркнул, что за последние три года на поддержку индустрии моды было направлено более 170 миллионов рублей. По словам Собянина, за счет городских мер компания "БАСК", производящая одежду для экстремальных видов спорта, смогла создать цифровую фабрику, а компания Solstudio Textile Design – запустить уникальную фабрику печати на тканях, причем продукция предприятия активно экспортируется. Кроме того, российский бренд VASSA&Co запустил одну из первых в стране индустриальных линий pret-a-porter – это модели готовой одежды, которые в массовое производство запускают модельеры.
Сергей Собянин также объявил о начале Московской недели моды, организаторы которой получили почти 900 заявок из 79 городов России. Это событие градоначальник назвал главным для креативной индустрии столицы. Показы коллекций пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.
Мэр Москвы назвал столицу РФ крупнейшим рынком обуви и одежды. На город приходится 30% всех российских продаж. При этом в Москве за прошлый год произвели товаров в области моды на 174 миллиарда рублей. Непосредственно в модной индустрии города заняты порядка 40 тысяч москвичей.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский ранее рассказал, что фабрики Москвы за первые три месяца 2022 года изготовили более 342 тысяч пар обуви, почти 157 тысяч комплектов спецодежды и 342 тысячи квадратных метров нетканых материалов. В первом квартале года поставки продукции выросли на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Собянин рассказал об открытии Московской недели моды
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