Культурные площадки столицы примут участие в Московской неделе моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках Московской недели моды культурные площадки столицы проведут мастер-классы по дизайну одежды, выставки, экскурсии, кинопоказы и концерты, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Культурные площадки проведут больше 60 мероприятий. Многие из них будут просветительскими: участники узнают об истории моды и современных тенденциях отечественной фешен-индустрии", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Так, выставка "Современный театральный костюм" пройдет в колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской с 18 по 24 июня.

Музей-заповедник "Царицыно" с 21 по 26 июня представит выставку "Как одевалась Москва. Москвичи разных эпох на московской театральной сцене". А в библиотеке № 4 имени Е. А. Фурцевой 22 июня состоится выставка "Московская мода".

Кроме того, посетители Музея космонавтики 24 июня смогут послушать лекцию "Космический дизайн в СССР". А в театральном художественно-техническом колледже пройдут студенческие показы "Костюм сквозь века" (23 июня) и "Современные тенденции молодежных причесок" (24 июня).

Для посетителей КЦ "Москвич" 24 июня проведут мастер-класс по созданию эскизов одежды в технике скетчинг.

25 июня в галерее "Беляево" москвичей ждет лекция "Фешен-индустрия: теория и практика". А сеть "Москино" с 21 по 26 июня подготовила программу о жизни известных дизайнеров и кутюрье.

Ранее сообщалось, что первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье".

В "Зарядье" дизайнерам будут доступны как минимум шесть различных локаций, в числе которых Северный тоннель, парящий мост и Китайгородская стена. В парке устроят маркет одежды, где представят больше 50 брендов. Также планируется деловая программа с выступлениями представителей индустрии моды.

Индивидуальные и коллективные показы пройдут на ВДНХ, а на Тверской площади создадут "индустриальный кластер", посетители которого смогут познакомиться со всеми этапами создания одежды. Там же организуют маркет, тематические дискуссии, кинопоказы под открытым небом и выступления музыкантов.

