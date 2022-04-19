Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство столицы поддержит проведение первой Московской недели моды. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Главное событие российской fashion-индустрии планируют провести в июне в парке "Зарядье".

Отмечается, что российская индустрия моды сегодня переживает непростое время, подвергаясь санкционному давлению. Многие отечественные дизайнеры утратили привычные и известные аудитории площадки для продвижения продукции. Негативное влияние оказывают и нарушенные цепочки поставок. Серьезной нагрузкой становятся увеличившиеся закупочные цены на ткани и фурнитуру.

Однако это время также открывает новые возможности для российских дизайнеров. У них появился шанс занять рыночные ниши западных брендов, ушедших с российского рынка или временно приостановивших свою деятельность. Московская неделя моды может оказать в этом существенную поддержку, став консолидирующим мероприятием для отечественной индустрии моды и легкой промышленности, отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Стать участниками мероприятия смогут дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры. Поддержка города предоставит им возможность заявить о себе, продемонстрировать актуальные коллекции, а также найти новых партнеров и клиентов. Профессионалы отрасли получат доступ к шоуруму, на базе которого они смогут вести деловые переговоры с fashion-ретейлерами.

Предполагается, что деловая программа Московской недели моды сможет охватить актуальные аспекты работы индустрии. С этой целью она будет состоять из сессий, паблик-токов и воркшопов. Также для всех желающих организуют образовательные дискуссии и деловые встречи. Спикерами станут известные журналисты, представители торговых площадок, руководители фабрик, стилисты и дизайнеры.

В дни проведения Московской недели моды в столице будет работать открытая выставка-продажа отечественных брендов. Основной уклон на ней сделают на молодежную моду и стритвир. Участники и гости смогут не только познакомиться с брендами, но и приобрести их продукцию по доступным ценам.

Подчеркивается, что событие может оказаться интересно студентам профильных вузов и колледжей. Общение с мастерами не только вдохновит их, но и даст возможность сделать первый шаг в профессиональный мир высокой моды. Власти Москвы рассчитывают, что неделя моды станет знаковым туристическим мероприятием столицы, которое в 2022 году посетят более 10 тысяч человек.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что уход некоторых торговых марок с российского рынка не вызовет проблем у покупателей. Министр подчеркнул, что в настоящее время в России есть свыше тысячи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров. В будущем в стране могут появиться новые сети и торговые марки. Власти планируют оказывать поддержку компаниям, занимающим освободившиеся ниши рынка.