В РФ зафиксировали рост продаж отечественной бытовой техники на 50%

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Магазины зафиксировали рост продаж российской и белорусской бытовой техники на 50–70% в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "М.Видео-Эльдорадо".

Источник рассказал, что эти бренды пользовались большим спросом наряду с китайскими торговыми марками из-за широкого ассортимента и доступных цен.

"Российское и белорусское производство техники представлено несколькими достаточно известными брендами – "Витязь", "Атлант", Pozis, Flama, "Дарина", Gefest, "Бирюса", – сказал представитель компании.

В организации "Ситилинк" отметили, что магазины зафиксировали в феврале рост продаж в штуках на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в марте – на 60%.

"Наши клиенты приобретали дорогостоящую технику на фоне ожидания санкций, опасения резкого обесценивания национальной валюты, а также новостей о задержках в поставках и возможном закрытии границ для транспортных перевозок", – пояснил коммерческий директор "Холодильник.ру" Алексей Погудалов.

При этом он выразил мнение, что после высокого уровня продаж в ближайшие полгода спрос на бытовую технику может упасть. По его мнению, российские и белорусские бренды не смогут заменить представленный на рынке ассортимент, который был полтора месяца назад.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов рассказал, что российские и белорусские бренды в основном присутствуют в сегменте товаров для кухни или телевизоров. По его словам, в большинстве своем это простая техника, которой не по силам заменить люксовый или средний ценовой сегмент.

При этом Гуськов подчеркнул, что белорусские и российские бренды используют китайские и европейские комплектующие, которые не получится полностью заменить.

Ранее сообщалось, что после введения санкций против РФ и ухода с российского рынка ряда иностранных компаний россияне стали чаще покупать отечественный алкоголь и шоколад. Так, с 1 по 15 марта продажи пива российских производителей увеличились на 9% в количественном выражении и на 42% – в денежном, тогда как в случае с импортной продукцией эти показатели не превышают 3 и 9% соответственно.

