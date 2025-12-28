Форма поиска по сайту

28 декабря, 18:38

Происшествия

Пожар в автосервисе в Сочи ликвидирован

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар в автосервисе на Транспортной улице в Сочи ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в результате пострадали три человека, включая 17-летнюю девушку. Они госпитализированы. При этом, по словам мэра города Андрея Прошунина, жизни пострадавших ничего не угрожает.

"На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди!, – написал он в своем телеграм-канале.

Пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю уточнила, что из торгового центра, который располагается рядом с автосервисом, эвакуировали более 320 человек.

О пожаре стало известно днем 28 декабря. Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения определили, что площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Пламя перекинулось на соседние складские помещения и на еще одно здание. На месте ЧП были задействованы 60 специалистов и 15 единиц техники.

Пожар произошел в районе строительного рынка в Химках

происшествияпожаррегионы

