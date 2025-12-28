Форма поиска по сайту

28 декабря, 13:56

Происшествия

Склад загорелся в Торжке

Фото: телеграм-канал "Осторожно: Тверь"

Склад обувной фабрики загорелся в Торжке Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. В настоящее время пламя локализовано. В результате случившегося никто не пострадал.

На месте происшествия продолжают работать свыше 70 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее в Сочи загорелся автосервис. Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Пламя уже перекинулось на соседние складские помещения и на еще одно здание.

В тушении пожара задействовано 60 огнеборцев и 15 единиц техники. По предварительным данным, жертв нет. Однако трое пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

