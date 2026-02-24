iNyheter: экс-генсек Совета Европы пытался покончить с собой из-за связи с делом Эпштейна

Фото: Getty Images via NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk

Бывший генеральный секретарь Совета Европы и экс-премьер Норвегии Турбьерн Ягланд пытался покончить с собой из-за связи с делом американского финансиста Джефри Эпштейна. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал iNyheter.

Ранее Центральное управление Норвегии по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями начало расследование в отношении политика. Основанием для этого послужила информация, полученная из материалов дела Эпштейна, и подозрение в коррупции.

Как выяснили журналисты, Ягланд был госпитализирован неделю назад. Его состояние оценивается как серьезное, а местонахождение не раскрывается по соображениям конфиденциальности.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.