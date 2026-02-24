Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 20:38

Происшествия
Главная / Новости /

iNyheter: экс-генсек Совета Европы пытался покончить с собой из-за связи с делом Эпштейна

Экс-генсек Совета Европы пытался покончить с собой из-за связи с делом Эпштейна

Фото: Getty Images via NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk

Бывший генеральный секретарь Совета Европы и экс-премьер Норвегии Турбьерн Ягланд пытался покончить с собой из-за связи с делом американского финансиста Джефри Эпштейна. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал iNyheter.

Ранее Центральное управление Норвегии по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями начало расследование в отношении политика. Основанием для этого послужила информация, полученная из материалов дела Эпштейна, и подозрение в коррупции.

Как выяснили журналисты, Ягланд был госпитализирован неделю назад. Его состояние оценивается как серьезное, а местонахождение не раскрывается по соображениям конфиденциальности.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика