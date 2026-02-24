Форма поиска по сайту

Новости

24 февраля, 06:59

Политика

Экс-посол Британии в США Мандельсон отпущен под залог по делу о связях с Эпштейном

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон был отпущен под залог вскоре после того, как его задержали из-за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

Мандельсон был отпущен до завершения дальнейшего расследования. Другие подробности дела пока не приводятся.

О задержании экс-дипломата стало известно 23 февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с якобы передачей конфиденциальных правительственных сведений Эпштейну.

По данным СМИ, в 2009 году Мандельсон передал американскому финансисту секретную информацию о налоговой реформе лейбористов и планах Евросоюза по поддержке стран Южной Европы. В начале февраля 2026 года полиция провела обыски в двух его домах.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

