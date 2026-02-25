ТАСС: главарю ОПС вменяют 17 эпизодов хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Фото: sledcom.ru

Главарю Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Владимиру Бардину вменяется 17 эпизодов хищений денежных средств у бойцов СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") и части 4 статьи 159 ("Мошенничество").

В настоящее время Бардин содержится в СИЗО. По данным правоохранительных органов, вину он не признает.

Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. В конце апреля 2025 года суд арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина и еще 15 фигурантов.

Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД выявили иных причастных к данной схеме. Ими оказались полицейские, которые помогали таксистам искать бойцов СВО. Также был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

Спустя время был арестован еще один из организаторов хищений. По версии следствия, именно он курировал остальных участников преступной группы.