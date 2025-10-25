Трое обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признали вину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Москвы и две уроженки Луганска признали вину по делу о хищении средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Это следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС.

В настоящее время женщины сотрудничают со следствием. Помимо этого, адвокат уроженки Луганска, на иждивении у которой находится трое детей, указывает на отсутствие намерений у его подзащитной скрываться от следствия и суда, а также иным образом мешать производству по делу.

Также в материалах дела данной женщины указаны данные о самом преступлении и доказательства причастности злоумышленницы к хищению средств у бойцов СВО, в том числе ее признательные показания и заявления свидетелей.

В другом документе сказано, что причастность ранее судимой жительницы Луганска подтверждается предоставленными полицией материалами, где зафиксированы результаты проведенных следственных мероприятий, а также имеются показания свидетелей и женщины.

Вина третьей обвиняемой подтверждается ее признательными показаниями, информацией от свидетелей, а также иными доказательствами по делу.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, в данном деле фигурирует еще семь новых фигурантов. Их всех арестовали.

"Среди арестованных так называемые "попрошайки" и одна сотрудница полиции "Шереметьево", – сообщили агентству.

В конце апреля 2025 года суд в Москве арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина и еще 15 фигурантов. Их обвинили в вымогательстве денег у бойцов СВО в Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД выявили иных причастных к данной схеме. Ими оказались полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в Шереметьево, которые помогали таксистам искать бойцов СВО. Также был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

Через некоторое время был арестован еще один из организаторов хищений. По версии СК, он курировал остальных участников преступной группы.

В конце июня заключили под стражу другого обвиняемого – Игоря Русина. По данным СМИ, его именуют как "Зелик". Мужчине предъявили обвинение по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

