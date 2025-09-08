РИА Новости: в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Большинство потерпевших удалось установить по транзакциям банковских счетов фигурантов дела. При этом некоторые пострадавшие, узнав об уголовном деле, решили самостоятельно заявить, что были обмануты таксистами в аэропорту.

Согласно данным следствия, злоумышленники похищали деньги у бойцов СВО, которые прибывали в Шереметьево, путем краж, вымогательства и мошеннических действий.

В частности, соучастники находили в воздушной гавани бойцов и предлагали им пассажирские перевозки. Однако если в начале поездки стоимость перевозки составляла 2 тысячи рублей, то в конце с пассажира могли потребовать 122 тысячи рублей. За отказ потерпевшим угрожали физическим насилием.

В настоящий момент по этому делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.

Кроме того, установлено, что участниками группы были в том числе сотрудники правоохранительных органов, включая линейное управление МВД в аэропорту.

