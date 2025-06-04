Члены ОПГ арестованы в Калининграде за вымогательства у бойцов СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Калининградской области заключены под стражу шестеро членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся вымогательством у бойцов СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В отношении членов ОПГ 1972–1999 годов рождения, в том числе адвоката Адвокатской палаты Калининградской области, возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Уточняется, что они требовали деньги, автомобили и недвижимое имущество у военнослужащих Минобороны РФ, являющихся участниками СВО, с применением насилия и незаконного удержания.

В ФСБ заявили, что у фигурантов изъяты цифровые устройства, предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Материалы также говорят о причастности к незаконному обороту компьютерной информации из корыстной заинтересованности, организации заказных поджогов и иных преступлений.

Ранее суд в Москве удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу одного из организаторов хищений у участников СВО в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, обвиняемый является одним из организаторов мошеннической схемы и занимался курированием остальных участников преступной группы. Ему предъявлено обвинение за организацию преступного сообщества или участие в нем.

По данному делу уже были задержаны 23 человека, включая 5 сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ.