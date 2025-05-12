Организовавший убийство Деда Хасана главарь Таганской ОПГ получил 25 лет

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя Аслан Усоян. – Прим. ред.) и адвоката Натальи Вавилиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Согласно приговору, первые 12 лет он пробудет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, ему предписали выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.

Вместе с тем наказание было вынесено еще 9 членам Таганской ОПГ, являющимся фигурантами дела. Все они получили от 22 до 25 лет со штрафами в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Аналогично Жирноклееву, часть срока подсудимые отбудут в тюрьме, а часть – в колонии.

Причем по некоторым эпизодам уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности. В связи с этим пожизненное заключение назначено не было.

Кроме того, наказание не получил и один из фигурантов – Григорий Рабинович – поскольку скончался до вынесения окончательного решения.

Решение суда было основано на вердикте присяжных, которые также признали фигурантов виновными в незаконном хранении оружия. Однако пятерых из них суд счел заслуживающими снисхождения по данной статье.

СК РФ предъявил обвинение членам Таганской ОПГ в 2020 году. Тогда им вменили убийства двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, а также разбойные нападения, вымогательство, похищение предпринимателя в столице, мошенничество, фальсификацию доказательств в суде, незаконное изготовление и оборот оружия и взрывчатых веществ.

Рассмотрение самого дела началось летом 2021 года.

Ранее в Москве были задержаны семь членов ОПГ, убивших пять человек с 1998 по 2006 год. В рамках операции у фигурантов извлекли огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. Группе также инкриминировали одно покушение. Задержание проводили спецназ Росгвардии, СК и МВД при поддержке ОМОН "Авангард".