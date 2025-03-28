Во ФСИН опровергли информацию об УДО Доктора Смерть, убившего 11 человек

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Информация о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) Максима Петрова по прозвищу "Доктор Смерть", который отбывает пожизненный срок в пермской колонии за убийство 11 человек, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости рассказали в краевом ГУ ФСИН.

Сведения о том, что Петров может выйти в апреле по УДО из исправительной колонии № 2 "Белый лебедь" в Соликамске, появились сразу в нескольких телеграм-каналах и СМИ. Администрация колонии якобы может отправить соответствующее ходатайство в суд в том случае, если у Петрова будет положительная характеристика при отсутствии грубых нарушений за последние 4 года.

В региональном управлении ФСИН опровергли данные СМИ. Никаких подробностей приведено не было.

Петрову назначили пожизненный срок в ноябре 2003 года. По версии следствия, мужчина, работая врачом скорой помощи в Санкт-Петербурге, в период с августа 1997 года по январь 2000 года делал инъекции пациентам, которые приводили к смерти, а после похищал их имущество.

Ранее в УФСИН по Липецкой области опровергли информацию о том, что приговоренный к 23 годам колонии киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Леша Солдат (Алексей Шерстобитов. – Прим. ред.) подавал заявку на УДО.

В управлении отметили, что мужчина продолжает отбывать наказание. Знакомые Шерстобитова также подтвердили, что осужденный не планирует подавать заявление на УДО или отправляться в зону СВО.

