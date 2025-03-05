ФСИН опровергла данные о просьбе киллера Леши Солдата об УДО

Фото: телеграм-канал SHOT

Осужденный на 23 года киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Леша Солдат (Алексей Шерстобитов. – Прим. ред.) не подавал заявлений об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на УФСИН по Липецкой области.

В управлении отметили, что Шерстобитов продолжает отбывать наказание. Знакомые киллера также сообщили, что он не планирует подавать заявления на УДО или отправиться в зону проведения СВО.

Фейки о Шерстобитове появляются регулярно. В октябре 2024 года уже появлялась информация о просьбе киллера об УДО. Тогда пресс-служба УФСИН по региону также это опровергла.

В 2008 году Шерстобитов был приговорен Мосгорсудом к 23 годам колонии строгого режима за убийства и покушения на убийства. В 90-е годы он был киллером Медведковской и Ореховской ОПГ.