ФСИН опровергла информацию о просьбе киллера Леши Солдата об УДО

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Липецкой области заявило, что сведения СМИ о ходатайстве киллера Ореховской ОПГ Алексея Шерстобитова по прозвищу Леша Солдат об условно-досрочном освобождении (УДО) не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Также пресс-служба УФСИН по региону опровергла информацию об отказе в УДО Шерстобитову, так как такой просьбы от осужденного не поступало.

В 2008 году Шерстобитов был приговорен Мосгорсудом к 23 годам колонии строгого режима за убийства и покушения на убийства. В 90-е годы он был киллером Медведковской и Ореховской ОПГ.

Между тем руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский считает, что Шерстобитов имеет полное право на условно-досрочное освобождение и смену имени. Юрист напомнил, что выйти по УДО можно лишь после отбытия заключенным не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.

Кроме того, адвокат напомнил, что во время отбывания своего срока осужденный попал в программу по защите свидетелей, которая подразумевает сотрудничество с правоохранительными органами. Таким образом, его шансы на выход по УДО можно оценить как высокие, подчеркнул Хаминский.

