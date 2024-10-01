Юрист Хаминский: киллер Леша Солдат имеет полное право на УДО

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Киллер из 90-х Алексей Шерстобитов, также известный как Леша Солдат, имеет полное право на условно-досрочное освобождение и смену имени. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист уточнил, что выйти по УДО можно лишь после отбытия заключенным не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление. Шерстобитов был приговорен к 23 годам колонии строгого режима в 2006 году, его тюремный срок истечет в 2029-м.

"Таким образом, право на УДО он получил через 15 лет после вступления приговора в законную силу и сейчас этим правом воспользовался", – отметил Хаминский.

Кроме того, адвокат напомнил, что во время отбывания своего срока Шерстобитов попал в программу по защите свидетелей, которая после освобождения из тюрьмы позволит ему сменить фамилию и имя.

"Учитывая то, что участие в этой программе подразумевает сотрудничество с правоохранительными органами, его шансы на выход по УДО можно оценить как высокие", – подчеркнул Хаминский.

В 90-е годы Шерстобитов был киллером Медведковской и Ореховской ОПГ. Его причастность официально доказали к 12 заказным убийствам.

Ранее по решению об условно-досрочном освобождении из колонии вышел вор в законе Шакро Молодой. В марте 2018 года его признали виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 миллионов рублей – у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев.