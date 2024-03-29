Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

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Осужденный за вымогательство и взятки экс-руководителям Следственного комитета (СК) Москвы криминальный авторитет Шакро Молодой (настоящее имя – Захарий Калашов. – Прим. ред.) вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

"Так и есть", – говорится в сообщении.

Калашов попал за решетку в марте 2018 года. Его признали виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 миллионов рублей – у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев.

Ранее в столице задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в убийстве знакомого в подъезде многоквартирного дома в северо-восточной части столицы. По информации от ГСУ СК России по Москве, действия подозреваемого классифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время его доставят в управление столичного СК для допроса.