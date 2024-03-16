СК задержал мужчину по подозрению в убийстве знакомого на северо-востоке Москвы

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В Москве задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в убийстве знакомого в подъезде многоквартирного дома в северо-восточной части столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

"По данным следствия, 16 марта 2024 года на лестничной клетке жилого дома, расположенного в проезде Серебрякова в Москве, обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с телесными повреждениями в виде ножевых ранений", – говорится в сообщении.

Действия подозреваемого классифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время его доставят в управление столичного СК для допроса.

До этого женщина зарезала своего сожителя на востоке Москвы. Она нанесла ему удар ножом в область туловища. Мужчина скончался на месте.

