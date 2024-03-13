Мужчина напал с ножом на девушку в московском метро за отказ проводить ее до дома

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина в столичном метро напал на девушку после отказа проводить ее до дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Так, по информации ведомства, 23-летний мужчина хотел познакомиться с девушкой в метро и навязчиво предлагал проводить ее до дома. От такого предложения девушка отказывалась, однако неизвестный продолжил преследовать ее до станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, где и напал на пострадавшую.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина нанес жертве множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. Молодой человек после этого хотел сбежать, однако пассажирам удалось задержать злоумышленника и передать его сотрудникам полиции.

Прокурор Московского метрополитена направил уголовное дело в следственные органы для дальнейшего расследования, а мужчине предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство" и арестовали. Спустя время оказалось, что злоумышленник уже был ранее судим.

Ранее подростки в Москве без причины избили незнакомого мужчину на одной из станций метро. Полиция оперативно определила причастных к преступлению. Ими оказались 17-летние подростки, которых привезли в отделение столичного СК для проведения следственных мероприятий. Следователи завели уголовное дело по статье "Хулиганство".



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