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04 марта, 16:54

Происшествия

Подростки избили мужчину в московском метро

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве подростки избили мужчину на одной из станций метро. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По информации ведомства, подростки, находясь на одной из станций московского метро, без причины избили незнакомого мужчину. Полиция оперативно определила причастных к преступлению. Ими оказались 17-летние подростки, которых привезли в отделение столичного СК для проведения следственных мероприятий.

Следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). На данный момент они занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее следователи завели уголовное дело в отношении воспитанника детдома, который из-за ревности напал с ножом на своего сверстника в Кисловодске. Пострадавшего доставили в больницу, отметили правоохранители.

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