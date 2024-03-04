Подростки избили мужчину в московском метро

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве подростки избили мужчину на одной из станций метро. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По информации ведомства, подростки, находясь на одной из станций московского метро, без причины избили незнакомого мужчину. Полиция оперативно определила причастных к преступлению. Ими оказались 17-летние подростки, которых привезли в отделение столичного СК для проведения следственных мероприятий.

Следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). На данный момент они занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее следователи завели уголовное дело в отношении воспитанника детдома, который из-за ревности напал с ножом на своего сверстника в Кисловодске. Пострадавшего доставили в больницу, отметили правоохранители.



"Безопасный город": в Москве задержали бегавших по крыше вагонов метро пранкеров