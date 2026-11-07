В трех округах Москвы появятся новые остановки общественного транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В ноябре в ЮЗАО, САО и ВАО в Москве появится пять новых остановочных пунктов наземного транспорта. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам Ликсутова, изменения особенно удобны для жителей окраинных районов: дорога до остановок станет короче, а время в поездках – меньше.

В октябре семь остановочных пунктов появились в шести округах. Их поставили у метро, жилых кварталов, торговых и медицинских центров.

Например, в СЗАО появились два остановочных пункта. С остановки "Строгинский мост" ходят маршруты № 310, 387, 137, 640 и 798. Остановка "Метро Волоколамская", где останавливаются С331, С396, № 368 и 741, стала ближе к жилым домам и торговому центру "Пятница".

В САО начал работу остановочный пункт "Новопетровская улица"; через него идет маршрут № 570. В ЮАО появилась остановка "Улица Аршинова". На ней останавливаются М87, М88, М89, М89к (в сторону Бирюлева Восточного), а также № 814 и 921 (в обоих направлениях).

В ТиНАО пункт "Река Алешинка" (маршруты № 296, 343, 550 и С217) сделал жилые кварталы доступнее. Кроме того, он связал их со станцией Новопеределкино четвертого Московского центрального диаметра и одноименной станцией метро.

В ЮВАО на маршруте С636 начал работать новый пункт "Юрьевский переулок". В ЮЗАО на маршруте С953 появилась остановка "Старобитцевская улица, 21".

В сентябре семь остановок открылись в пяти округах – их ввела служба управления наземным транспортом ГКУ "Организатор перевозок". В число новых пунктов вошла "Платформа Алабушево" для маршрутов № 3 и 24 в ЗелАО.

Ранее сообщалось, что Мосгортранс получил 27 современных автобусов и электробусов для обучения водителей. Машины дооборудованы для занятий с наставником.

Учебный транспорт есть во всех автобусных парках предприятия. С начала 2026 года к команде Мосгортранса присоединились более 2 тысяч водителей.