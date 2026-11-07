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07 ноября, 13:34

Культура

Причиной смерти Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Прощание с ней состоится во вторник, 10 ноября. Ожидается, что траурная церемония пройдет в Кунцевском зале прощания. Похоронят Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище.

О госпитализации артистки из-за сердечной недостаточности стало известно в октябре. Позже СМИ сообщили, что ей якобы присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.

Представители семьи сообщали, что состояние Федосеевой-Шукшиной оценивается как тяжелое. Актрису подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино она дебютировала студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Первую главную роль актриса исполнила в 1959 году в картине "Сверстницы".

С режиссером Василием Шукшиным она познакомилась в 1964 году на съемочной площадке фильма "Какое оно, море?". В браке родились две дочери – Мария и Ольга. Широкую известность Федосеевой принесли роли в фильмах супруга "Печки-лавочки" (1972) и "Калина красная" (1973).

При этом всего в фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" (2018). Почти два десятилетия Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в Москве, ныне это Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

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