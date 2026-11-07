"Газпром" сообщил о росте в ноябре поставок трубопроводного газа в Турцию

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Поставки трубопроводного газа из России в Турцию в первые пять дней ноября почти в четыре раза превысили объемы за те же периоды октября и сентября. Об этом сообщил "Газпром".

В Европе 28–29 октября, 1–2 и 4 ноября зафиксировали антирекорды по отбору газа из подземных хранилищ, отметили в компании.

"На этом фоне растут поставки российского трубопроводного газа в Турцию", – говорится в сообщении.

За октябрь совокупные поставки "Газпрома" в Турцию выросли на 78% по отношению к сентябрю, уточнили в компании.

При этом глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что сокращение закупок турецкой стороной природного газа у России связано с высокой ценой, а не с политикой. Именно по этой причине страна ищет альтернативу.

Байрактар уточнил, что Турция не собирается отказываться от закупок российского газа. Однако он предупредил, что тенденция на замену его более дешевыми аналогами может сохраняться в ближайшие годы.

