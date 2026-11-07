Дрон ВСУ атаковал рынок в Каховке Херсонской области

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по территории рынка в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.

По его словам, город подвергся прицельной атаке в тот момент, когда жители делали покупки в субботу, 7 ноября. В результате повреждены магазины и автомобили.

"Среди жителей пострадавших нет", – написал Филипчук.

Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом погиб мужчина, получивший тяжелые травмы. В результате атаки оказались повреждены окна, кровля дома и надворной постройки.

Кроме того, по данным оперштаба, в Валуйском округе в селе Пристень дрон атаковал автомобиль. В результате разбиты стекла и кузов, а также посечены остекление и забор частного дома. В селе Знаменка беспилотник взорвался перед частным домом, повредив забор.

