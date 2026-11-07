Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом погиб мужчина, который получил тяжелые травмы. Об этом сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В результате атаки оказались повреждены окна, кровля дома и надворной постройки.

Кроме того, по данным оперштаба, в Валуйском округе в селе Пристень дрон атаковал автомобиль. В результате разбиты стекла и кузов, а также посечены остекление и забор частного дома. В селе Знаменка беспилотник взорвался перед частным домом, повредив забор.

Ранее украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате детонации загорелись балконы нескольких квартир. Мужчине с множественными слепыми осколочными ранениями лица оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.

В Новом Осколе дрон атаковал коммерческое здание. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук доставили в районную больницу. В результате повреждены остекление, кровля и фасад здания.

