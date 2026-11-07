Сергей Собянин рассказал об экологичном коммунальном транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжает испытывать и внедрять современные технологии, включая российские разработки, а парк экологичного транспорта для городских нужд будет расти. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, с 2025 года на столичных улицах работают электрические машины для уборки тротуаров. Их применяют там, где особенно важны компактность и аккуратная работа рядом с пешеходами, – в парке Победы на Поклонной горе, на Садовом кольце, Сретенке, Воздвиженке, Тверской и Красной Пресне.

За безопасность на ВДНХ отвечает пожарно-спасательный отряд, который патрулирует территорию на специальном электрокаре. Машина оснащена светозвуковым сигналом, первичными средствами пожаротушения, аптечкой и средствами спасения на воде. Электрокар может разгоняться до 40 километров в час.

Столичные энергетики используют передвижную лабораторию для испытаний и измерений, созданную на базе электромобиля. С ее помощью специалисты определяют глубину залегания кабельных линий и находят повреждения на них.

"В ПАО "МОЭК" увеличивается парк автомобилей с двигателями на природном газе", – добавил Собянин.

Среди них – машины для доставки персонала, материалов и комплектующих, самосвалы на шасси КАМАЗ и автокран. Такие двигатели служат дольше.

Ранее Собянин рассказал, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" открыли новый завод. В нем будут разрабатывать и серийно выпускать коммунальную технику нового поколения на электрической тяге. Предприятие стало первым в стране производством электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной локализацией.