Эксперт Антонова: новый ГОСТ на реагенты не распространяется на дороги Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вступивший в силу 1 октября ГОСТ на противогололедные материалы не применяется к дорогам Москвы, поскольку для городов и населенных пунктов действует отдельный стандарт. Об этом Агентству "Москва" рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта, член общественного совета при Росавтодоре Юлия Антонова.

По ее словам, ГОСТ Р 59204 приняли в 2022 году, однако уже в 2023-м его действие приостановили. После нескольких продлений моратория документ начал действовать с 1 октября 2026 года и распространяется на автомобильные дороги общего пользования.

При этом для противогололедных материалов, используемых в городах и населенных пунктах, предусмотрен ГОСТ Р 58427 с более строгими требованиями. В частности, по этому стандарту коррозионная активность материалов должна быть в 2–3 раза ниже. Также их проверяют на воздействие на почву, животных и обувь.

Антонова отметила, что применяемые в Москве противогололедные материалы соответствуют техническим регламентам и требованиям экологической и дорожной безопасности. По ее словам, городская технология содержания дорог прошла государственную экологическую экспертизу и получила положительное заключение Росприроднадзора.

"В Москве применяются самые современные противогололедные материалы, в состав которых входят ингибиторы коррозии и биофильные добавки для нейтрализации негативного воздействия солей на экологию и дорожную инфраструктуру", – отметила Антонова.

Ранее правительство России поручило разработать стандарт систем голосового управления автомобилем к декабрю 2028 года. По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг.