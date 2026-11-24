Фото: MAX/"Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-36" стартовал к Международной космической станции с космодрома Байконур. Ракета "Союз-2.1б" вывела его на орбиту в 13:17 по московскому времени, трансляцию запуска вел "Роскосмос".

Корабль доставит на МКС более 2,4 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород, продукты питания, медикаменты, санитарное оборудование и материалы для научных экспериментов.

Кроме того, на его борту находится антропоморфный робот "Теледроид". Робот предназначен для работы в открытом космосе. Его закрепят на внешней поверхности МКС.

Ранее космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б", вывели на целевую орбиту. В Минобороны РФ сообщили, что все этапы миссии прошли в штатном режиме. Наземные средства контроля приняли спутник на управление и установили с ним устойчивую телеметрическую связь.