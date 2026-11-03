Как Москва помогает инноваторам внедрять технологии в городскую среду

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москва помогает изобретателям пройти путь от идеи до внедрения, предоставляет образовательные программы, организует конкурсы, финансирует тестирование и открывает доступ к потенциальным заказчикам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Одной из площадок для начинающих предпринимателей стала "Академия инноваторов" АНО "Развитие человеческого капитала". Участники программы учатся разрабатывать бизнес-модели, осваивают основы предпринимательства, консультируются с экспертами и определяют стратегию выхода на рынок. Для опытных разработчиков это возможность масштабировать бизнес, найти партнеров и привлечь инвесторов.

С 2023 года к "Академии инноваторов" присоединились более 46 тысяч человек из России и 57 других стран. В 2026 году в рамках программы запустили "Лабораторию идей". Сервис позволяет оценить перспективность разработки, получить обратную связь экспертов и понять, как превратить задумку в жизнеспособный бизнес.

Авторы наиболее перспективных проектов могут работать с наставниками – предпринимателями и отраслевыми специалистами. Вместе они дорабатывают концепцию, оценивают риски и составляют план дальнейшего развития.

Еще один способ получить поддержку – принять участие в ежегодной премии мэра Москвы "Новатор Москвы". Конкурс открыт для авторов разработок в сферах медицины и фармацевтики, транспорта и логистики, строительства и благоустройства, промышленности, креативных индустрий, экологии и охраны окружающей среды.

Участники могут подать заявки в одной из трех номинаций в зависимости от стадии развития проекта. "Проект будущего" предназначен для тех, кто создает прототип технологии, "Меняющие реальность" – для разработчиков, готовящихся к ее реализации, а "Лидеры инноваций" – для предпринимателей, которые уже наладили производство и начали продажи.

Победители получают гранты: 500 тысяч рублей в первой номинации, один миллион рублей во второй и 1,5 миллиона рублей в третьей. Деньги можно направить на оплату труда команды, доработку продукта и масштабирование бизнеса. С 2020 года в конкурсе приняли участие более 19 тысяч человек.

После разработки технологии ее можно проверить в условиях, приближенных к реальным. Для этого в Москве действует программа пилотного тестирования инноваций – одна из наиболее востребованных мер поддержки Московского инновационного кластера.

Компаниям предлагают городские, федеральные, бюджетные и коммерческие площадки, где можно испытать свои решения. Среди партнеров программы – Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова, Мосводоканал, Российские железные дороги, Московский зоопарк и Парк Горького.

По итогам испытаний разработчики получают рекомендации по улучшению продукта. Кроме того, они могут воспользоваться грантом до четырех миллионов рублей, который компенсирует расходы на тестирование.

В 2026 году для российских научных и инженерных команд открылась программа "Техлаб Москва". Она помогает создавать и внедрять наукоемкие решения на базе искусственного интеллекта в разных отраслях – от робототехники до разработки новых материалов. При этом команды работают не над абстрактными идеями, а над технологиями для конкретных задач отраслевых заказчиков, что позволяет сразу ориентироваться на их дальнейшее внедрение.

Заявки на участие подали более 1,2 тысячи человек из 53 регионов России. По итогам отбора эксперты сформировали 50 команд, в которые вошли исследователи, инженеры, доктора наук, выпускники и сотрудники ведущих вузов страны. Десять победителей получили от партнеров до двух миллионов рублей на внедрение своих разработок.

Найти заказчиков и другие ресурсы для развития бизнеса помогает цифровая платформа Московского инновационного кластера i.moscow. На ней представлено более 50 сервисов и услуг для технологических компаний, в том числе "Техномаркет", "Витрина заказчиков" и инструменты подбора городских мер поддержки.

В 2026 году на платформе также появился R&D-навигатор. С его помощью компании могут найти партнеров для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" открыли завод, где будут разрабатывать и серийно выпускать коммунальную технику нового поколения на электрической тяге.

Мэр уточнил, что предприятие стало первым в стране производством электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной локализацией, а проект реализуют по поручению Владимира Путина в рамках работы по обеспечению технологического суверенитета.