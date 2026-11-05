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05 ноября, 17:38

Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о трудностях восхождения на вершину Ама-Даблам

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась впечатлениями от экспедиции в Непале, где вместе с командой пытается подняться на вершину Ама-Даблам высотой 6 812 метров. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Сказать "устала" – ничего не сказать. Но этот вид стоит всего, что проживает мое тело", – написала блогер.

Альпинистам необходимо уложиться примерно в две недели, поскольку дальнейшее продвижение зависит от погодных условий. Подниматься к вершине можно только в подходящие погодные окна, когда маршрут становится достаточно безопасным.

Ранее экспедиция столкнулась с циклоном, из-за которого участникам пришлось задержаться в одном из высотных лагерей. Это замедлило продвижение группы, которая теперь ожидает благоприятной погоды для продолжения подъема.

Ама-Даблам считается одной из технически сложных вершин Гималаев. Ее маршрут проходит по крутым скальным стенам и узким гребням, поэтому восхождение требует серьезной альпинистской подготовки.

В мае 2025 года Боня впервые поднялась на вершину Эвереста. Блогер затратила на восхождение 40 часов. В начале ноября 2026 года телеведущая рассказала о намерении повторить восхождение на Эверест в 2027 году.

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