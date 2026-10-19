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19 октября, 17:34

Шоу-бизнес

Блогер Виктория Боня посоветовала дочери просить дорогие подарки у отца-миллионера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня предложила своей 14‑летней дочери Анджелине просить дорогие подарки и деньги у отца – предпринимателя и миллионера Алексея Смерфита. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ее YouTube-канал.

В одном из видео подросток попросила маму купить ей дорогостоящий браслет в бутике Hermès. Однако телеведущая не согласилась и предложила альтернативный вариант.

"Ты не с матери должна тянуть (деньги и подарки. – Прим. ред), а с отца. Учись, надо с отцов тянуть, а не с матерей. Ты его в Hermès давай веди", – сказала блогер.

Анджелина выразила сомнение, что отец согласится купить украшение. По ее мнению, Смерфит не склонен к дорогим покупкам и не приобретает люксовые вещи даже для себя. Кроме того, девочка заявила, что он отказался профинансировать услуги личного повара для нее и матери.

Ранее Боня рассказала о последствиях неудачной пластической операции. По ее словам, после хирургического вмешательства на шее появились выраженные круговые морщины. Привести эту зону в порядок она теперь пытается с помощью инъекций.

Блогер также призналась, что жалеет о решении лечь под нож: результат оказался совсем не таким, на какой она рассчитывала.

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