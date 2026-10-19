Кайли Дженнер дебютировала на шоу Victoria's Secret в бра за 4 миллиарда рублей

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Бизнесвумен Кайли Дженнер впервые вышла на подиум в рамках показа бренда нижнего белья Victoria's Secret, передает Page Six.

Предпринимательница прошла по подиуму в бра Fantasy Bra, который стал самым дорогим за всю историю марки. Стоимость этого элемента одежды – 50 миллионов долларов, или 4 миллиарда рублей. Бюстгальтер инкрустирован 4 400 бриллиантами различных огранок, над ним работал ювелир Джейкоб Арабо.

Бюстгальтеры с драгоценными камнями были особенностью показов Victoria's Secret с 1996 года, однако в последний раз их представляли на подиуме в 2018 году. В этот раз бренд решил возродить традицию.

Поддержать Дженнер пришли ее возлюбленный Тимоти Шаламе, а также мать Крис Дженнер с избранником Кори Гэмблом.

Помимо предпринимательницы, в шоу приняли участие сестры Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Алекс Консани, Алессандра Амбросио, Эшли Грэм и другие известные модели. Также на публике спустя шесть недель после родов появилась модель Барбара Палвин, пишет "Газета.ру". Она примерила несколько образов.

Один из них – белый блестящий корсет, трусы с прикрепленным шлейфом и прозрачные босоножки на каблуках. Дополнением стали сияющие крылья, серьги и браслеты. Волосы Палвин уложили в локоны, а макияж сделали с сияющим эффектом. Помимо этого, модель примерила розовую ночнушку с декольте и блестящие туфли.

Модель и ее супруг американский актер Дилан Спроус стали родителями 7 сентября, в День труда в США. У пары родилась дочь. Палвин с иронией отметила, что в этом году они по-настоящему отметили этот праздник.